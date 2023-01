Retour de la série The Flash pour sa neuvième et ultime saison

Départ imminent pour l'ultime course du Bolide écarlate sur The CW

Après une longue pause, la série TV The Flash sera de retour le 8 février pour les 13 épisodes de sa neuvième et ultime saison sur The CW. A l'occasion, la chaîne a publié 7 photos promotionnelles montrant Barry Allen (Grant Gustin), Iris (Candice Patton), Chester (Brandon McKnight), et Allegra (Kayla Compton).

Quant au résumé du premier épisode, il mélange boucle temporelle et romance entre Barry et Iris. En voici une brève description :

" Barry crée un guide pour protéger Iris tout au long de leur avenir, mais les résultats ne sont pas ceux escomptés, et au lieu de cela, ils revivent encore et encore le même jour. Joe a une discussion à coeur ouvert avec Cécile. Un nouveau grand méchant fait son apparition face à la Team Flash , tandis qu'amis et ennemis, anciens comme nouveaux, commencent à déferler sur Central City. "

Attendez-vous donc à voir surgir de nombreux visages du passé lors de cette ultime course du Bolide écarlate sur The CW !

Vous pouvez retrouver dans la galerie les 7 photos promotionnelles et les posters :