[Sorties Comics] Vendredi 20 Janvier

Plus inspiré d'ANDERSEN et des frères GRIMM que de Walt DISNEY, Bill WILLINGHAM a imaginé avec FABLES une saga qui tint ses lecteurs en haleine durant plus de dix ans, mêlant batailles épiques, destins tragiques et relations intimes en une fresque digne des plus grands classiques de la bande dessinée internationale. Découvrez le quotidien de Blanche Neige, du Grand Méchant Loup, des Trois Petits Cochons, de Pinocchio et de toutes les autres créatures fabuleuses nées du folklore mondial, désormais contraintes de vivre ensemble... Sélectionnée au festival d'Angoulême et récompensée par quinze Eisner Awards, la plus haute distinction de la bande dessinée américaine, FABLES vous est aujourd'hui proposée au format poche !

Contenu vo : Contenu : Tomes 7 & 8 + les épisodes 48 et 49 de la première édition, soit le contenu de l'intégrale volume 3

