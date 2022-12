Les super-héros français débarquent au Futuroscope

L'information circule discrètement depuis quelques temps, elle est désormais confirmée officiellement : Le Futuroscope a mis au point une attraction consacrée aux super-héros français. L'information a été donnée par Xavier Fournier, Thierry Mornet et le forum du Futuroscope. Intitulée Étincelle: la Malédiction de l’Opale noire, l'attraction a ouvert ses portes samedi sans prévenir. Il s'agit d'une ouverture en avant-première pour les vacances de Noël, son inauguration officielle étant prévue pour le 4 février 2023.

Le film est une création originale proposée dans la salle 4D du Pavillon de l’Imaginaire, et remplace l'attraction L'Âge de Glace. L'intérieur a été réaménagé à l’occasion, avec un Hall d’accueil qui met en avant divers super-héros français. Il y a un préshow ambiance comics, de nouveaux effets sensoriels et une nouvelle boutique dédiée qui, en plus de contenir le merchandising habituel (costumes, mugs…), mettra en avant des livres consacrés aux super-héros français (Le Garde Républicain, Fantax…).

Le parc d'attraction semble avoir fait un travail respectueux, notamment en prenant Xavier Fournier (Comic Box) comme consultant. Pour avoir un aperçu du processus de création, je vous invite d'ailleurs à aller faire un tour sur son site.