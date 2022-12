Le moyen mnémotechnique ? Moins quatre pour la quatre ! Vous l'aurez compris, la quatrième et dernière saison de la série The Umbrella Academy va être plus courte que les autres. Les trois premières étaient composées de dix épisodes chacune mais cette toute dernière saison n'en aura que six.

L'information a été confirmée sur les réseaux sociaux par le créateur de la série Steve Blackman :

De votre côté, attendez-vous cette ultime saison de pied ferme ?