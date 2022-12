Superman rejoint la collection DC Chronicles chez Urban Comics

Après la JSA qui rejoindra la collection DC Chronicles en mars 2023, ça sera autour de Superman pour avril de l’année prochaine ! Ce qui tombe à pic car 2023, ce sont les 85 ans de l’homme d’acier.

C’est donc le 28 avril que sortiront simultanément les 2 premiers volumes Superman Chronicles consacrés à l’année 1987. Une période qui correspond au début du travail de modernisation de John Byrne sur la franchise Superman . Le 1er volume aura le même contenu VO que Superman Man of Steel tome 1 sorti chez Urban Comics.

Le volume 2 contiendra le contenu VO suivant : Superman #5-8, Action Comics #588-591, Adventures of Superman #429-430, Hawkman #10, Legion of Super-Heroes #37-38 et Superman Annual #1.

Tous les volumes coûtent 35 €, pour une pagination allant de 368 à 488 pages.