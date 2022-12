Spider-Man: Across the Spiderverse : le trailer est là

La suite tant attendue de Spider-Man: Into the Spiderverse se montre un peu plus avec cette nouvelle bande-annonce, qui présente une qualité graphique toujours aussi belle que son prédécesseur, et encore plus de versions alternatives du Tisseur.

Au programme, des Spider-Men, des Spider-Women, et encore plein d'autres Spider-Men et Spider-Women. Pour ceux qui voudront tous les trouver, bonne chance !

Spider-Man: Across the Spider-Verse sort en salles le 31 mai 2023.