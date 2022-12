Une bande annonce pour Sins of Sinister

Le crossover Sins of Sinister se montre par le biais d'une bande annonce publiée sur le site de Marvel. Elle débute avec le bannissement Nathaniel Essex / M. Sinister de l'île de Krakoa . Ensuite, elle montre des passages de House of X, mais avec un Charles Xavier remplacé par Sinister, et des personnages hybrides (Fauve/Colossus, Angel/Jean Grey ou Diablo /Spider-Man) sont introduits, dévoilant une transformation de l'univers Marvel. Le premier numéro, écrit par Kieron Gillen et dessiné par Lucas Werneck, sort le 25 janvier aux Etats-Unis.