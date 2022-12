Un nouveau jeu vidéo Hellboy à venir !

Hellboy va avoir le droit à un nouveau jeu vidéo qui a été annoncé cette nuit durant les Game Awards. Il s'intitulera Hellboy: Web Of Wyrd et sera un roguelite d'action/aventure développé par Upstream Arcade et édité par Good Shepherd Entertainment. Le scénario sera inédit, avec des idées de son créateur, Mike Mignola. La mission de Hellboy sera de sauver ses collègues du BPRD de la Butterfly House, un manoir construit par des occultistes qui ont ouvert un portail interdimensionnel menant à un lieu appelé Wyrd. Le style graphique du jeu, comme on peut le voir dans la bande annonce ci-dessous se veut proche du dessin de Mignola, ce qui est une très bonne chose. Hellboy a déjà eu le droit à quelques adaptations vidéoludiques, mais la dernière date déjà de 2008 (Hellboy: The Science of Evil).