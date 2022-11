[Sorties Comics] Vendredi 25 Novembre

Vestron



Plus qu'un bon crossover, un excellent comic book de S.F. ! Il y des siècles, Stardrive, une jeune cybertronienne, fut recueillie par l'Ordre du Solstar. Depuis, comme ROM, elle est devenue une Spaceknight protégeant la galaxie contre les Dire Wraiths. Mais lorsque le Decepticon Starscream conclut un pacte avec ces forces maléfiques, ROM et les Transformers se retrouvent face à face... et Stardrive va devoir choisir entre la noblesse du Solstar et sa nature belliqueuse de cybertronienne... Écrit par Christos Gage (New Yoprk, Unité Spéciale) et Chris Ryall (Zombies vs. Robots), illustré par le grand Alex Milne (Transformers vs. The Terminator) !

Prix : 17.95€