[Zap' MDCU] Sorties du 16/11/2022: Stargirl

Nouveau numéro de la rubrique MDCU consacrée aux sorties VO hebdomadaires !

C'est parti pour les sorties du 16 novembre! Chez Image Comics, on continue de suivre Ten Thousand Black Feathers. Chez DC Comics, on a testé Stargirl: The Lost Children et on suit toujours The Flash , Black Adam et DCeased. Chez Marvel, on reste fidèle à She-Hulk et à Demon Wars.

Vous pouvez toujours participer à cette rubrique, il vous suffit pour ça de laisser vos critiques sur les fiches des numéros, que vous trouverez listées chaque semaine dans le calendrier des sorties VO. Elles apparaitront ensuite dans les numéros du Zap à la vue de tous.

LES GROSSES SORTIES





(1) Rogues to Redemption Ecrit par Jeremy Adams Dessiné par Fernando PAsarin & Matt Ryen Couverture de Taurin Clarke

ALL-NEW, ALL-DIFFERENT MARVEL





(1) She-Hulk #8 Ecrit par Rainbow Rowell Dessiné par Takeshi Miyazawa Couverture de Jen Bartel

DC, TON UNIVERS IMPITOYABLE





(1) Akhet Ecrit par Christopher Priest Dessiné par Eddy Barrows & Eber Ferreira Couverture de Irvin Rodriguez