Sony annonce des séries TV Spider-Man

Après des années de rumeurs, Sony a annoncé un partenariat avec Amazon Prime Video et MGM+ pour porter à l'écran plusieurs séries TV basées sur Spider-Man . Elles se déouleront dans le même univers que l'univers Spider-Man du cinéma. La première se nomme Silk: Spider Society qui raconte l'histoire de Cindy Moon, une americano-coréenne, qui se fait piquer par la même araignée que Peter Parker . On la verra découvrir ses pouvoirs, alors qu'elle recherche sa famille.

La série sera gérée par Angela Kang, avec comme producteurs exécutifs Phil Lord and Christopher Miller et Amy Pascal, producteurs de Spider-Man : Into the Spider-Verse. Il faudra attendre encore un peu pour avoir une fenêtre de diffusion. Le personnage de Silk est une création de Dan Slott et Humberto Ramos pour Marvel, qui est apparue pour la première fois dans The Amazing Spider-Man #4 en 2014.