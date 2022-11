Marvel annonce ses comics FCBD gratuits pour 2023

Le Free Comic Book Day, le jour des comics gratuit, a beau être prévu pour 6 mai prochain, Marvel prend les devants et annonce déjà ses publications. Le premier fascicule sera Spider-Man /Venom #1, qui s'inscrit dans la série Amazing Spider-Man de Zeb Wells et John Romita Jr. Le but est de préparer le terrain pour l'évènement Summer of Symbiotes.

Il y aura ensuite X-Men/Avengers qui contiendra 3 histoires. La première prépare le terrain pour Fall of X et n'a pas encore d'équipe créative d'annoncée. La deuxième histoire annoncera une nouvelle équipe et une nouvelle série pour 2023 qui restent un mystère pour le moment (le retour d'Uncanny X-Men ou d'Uncanny Avengers ?). Enfin la troisième donnera un aperçu du prochain titre de Jonathan Hickman et Valerio Schiti, dont on ne sait rien pour le moment.

Le troisième comics offert sera Spidey and Friends #1, un titre pour la jeunesse. Et pour finir, le quatrième titre sera Marvel's Voices #1 qui regroupera plusieurs histoires déjà publiées dans l'anthologie Marvel's Voices, ainsi qu'une inédite.