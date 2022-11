Lancement de la campagne Ulule pour M42 : Utopie et dystopie

Il y a deux ans, MDCU vous annonçait sa participation à un projet intitulé M42, une encyclopédie proposant un nouveau tome chaque année. Après un premier tome placé sous le signe de la magie et un deuxième tome intitulé La culture Geek au féminin (deux tomes dans lesquels Julien et moi-même étions intervenus afin d'y représenter les comics), le Club Arthur Dent revient avec un troisième tome intitulé "Utopie et dystopie".

La campagne Ulule a été lancée. N'hésitez pas à participer à la réalisation de ce tome 3 en soutenant la campagne ! Au moment où j'écris ces lignes, 40% de l'objectif final a été atteint. Pour les intéressés, c'est par ici.