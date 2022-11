[Review VF] Mighty Morphin Tome 2

Vestron continue sur sa lancée et a publié le tome 2 de la série Mighty Morphin, centrée sur l'équipe traditionnelle des Power Rangers. On retrouve dans ce tome les chapitres 5 à 8 de la série écrite par Ryan Parrott avec des dessins de Marco Renna.

Le tome fait suite à la révélation de l’identité du nouveau ranger vert à la fin du numéro 4. On commence donc ce tome avec un épisode centré sur Matt en découvrant son recrutement, son entraînement et les événements du premier tome de son point de vue. C’est une bonne idée car cela permet de développer un peu d’affect pour lui alors qu’il avait globalement été peu développé même dans Go Go Power Rangers pour ceux et celles qui l’ont lu.

La suite du tome revient sur le dôme dressé autour d’Angel Grove par Lord Zedd à la fin du premier tome. Les Rangers font ce qu’ils peuvent pour le percer en aidant l’armée. Ils vont aussi entrer en contact avec Grace et le Ranger Vert qui sont à l’intérieur du dôme. Cela va permettre aux Rangers de pénétrer dans le dôme et de voir les changements apportés par leur ennemis. Et autant dire que c’est assez surprenant, même si ça ne laissera pas les Rangers sans méfiance. On aura bien évidemment droit à un combat de Zord pour finir le combat et l’arc. Ces trois épisodes s’enchaînent assez rapidement car on a très peu de temps morts. Ryan Parrott arrive à faire en sorte qu’une situation laisse place à une autre naturellement. Il ne laisse pas de côté Skull qui cherche Candice qui s’est révélée être une Eltarienne.

En parlant de ça, à part pour le numéro 7, on retrouve la suite de l’intrigue dans le passé de Zordon et, même si ça reste nébuleux, on commence à voir des liens avec les Rangers et même là, on a l’apparition d’un personnage dans le présent. Mais cette intrigue culminera dans le prochain tome avec la conclusion de ce morceau et vous n’êtes pas prêt pour les révélations qui y seront faites.

Graphiquement, Marco Renna fait du bon boulot, même si on est pas dans le style du mainstream, ce qui fait qu’on a quelques postures parfois étrange, le tout est globalement lisibles, même pendant les scènes de combat. Vestron propose en fin de tome une gallerie des différentes variant covers proposées en VO.