[Sorties Comics] Mercredi 26 Octobre

Panini Comics

Al Ewing, Dan Slott, Valerio Schiti, Pepe Larraz



Un coffret de deux albums pour faire le tour de toute la saga évènement ! Les Krees et les Skrulls ont scellé une alliance fragile, mais d'anciennes querelles secouent le cosmos, menaçant alors la Terre. Avengers et Quatre Fantastiques doivent s'unir, mais sont-ils dans le même camp ?

(Contient les épisodes US Incoming (2020) 1 Road to Empyre (2020) 1, Empyre 0 : Avengers (2020) 1, Empyre 0: Fantastic Four (2020), Empyre (2020) 1-6, Empyre Aftermath: Avengers (2020) 1, Empyre Fallout : Fantastic Four 1 (2020), Lords of Empyre: Emperor Hulkling (2020) 1, Lords of Empyre: Celestial Messiah (2020) 1, Lords of Empyre Swordsman (2020) 1, Immortal She-Hulk (2020) 1, Fantastic Four (2018) 21-23, Empyre Captain America (2020) 1-3, Empyre Savage Avengers (2020) 1-4, Web of Venom: Empyre's End (2020) 1, Empyre Avengers (2020) 1-3, Captain Marvel (2019) 18-21, X-Men (2019) 10-11 et Empyre X-Men (2020) 1-4, précédemment pubiés dans EMPYRE 1-4, 100% MARVEL : FANTASTIC FOUR 6, DAWN OF X 13-14, VENOM 11, 100% MARVEL : CAPTAIN MARVEL 4 et inédit)

Prix : 129.99€