Un aperçu du crossover Avengers Assemble

Le run de Jason Aaron sur Avengers, commencé en 2018, va se terminer avec une histoire intitulée Avengers Assemble. Il s'agira d'un crossover entre le titre Avengers, sa version multiverse, Avengers Forever, et les Avengers du passé (ceux d'un million d'années avant JC). L'évènement débutera avec Avengers Assemble Alpha qui sort le 30 novembre, avec Bryan Hitch au dessin. Marvel a diffusé une bande annonce pour le promouvoir, ainsi que quelques couvertures et planches que vous trouverez ci-dessous. L'histoire continuera avec Avengers #63 le 7 décembre, puis Avengers Forever #12 le 21 décembre, et enfin, la conclusion arrivera dans Avengers #64 le 4 janvier et Avengers Forever #13 le 18 janvier.