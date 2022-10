[Zap' MDCU] Sorties du 12/10/2022: Jurassic League

Nouveau numéro de la rubrique MDCU consacrée aux sorties VO hebdomadaires !

C'est parti pour les sorties du 12 octobre ! Chez Boom Studios, c'est le clap de fin pour la série Once and Future. Chez DC Comics, on a été lire la conclusion de Jurassic League, la suite de Batman vs Robin et le one-shot Worlds Without a Justice League: Green Arrow . Chez IDW, on continue de suivre Dark Spaces: Wildfire. Chez Marvel, on continue de suivre Venom et Death to the Mutants.

LES GROSSES SORTIES





(1) Once and Future #30 Ecrit par Kieron Gillen Dessiné par Dan Mora Couverture de Dan Mora Ecrit par Kieron Gillen Dessiné par Dan Mora Couverture de Dan Mora





(2) Chapter 2: Bewitched Ecrit par Mark Waid Dessiné par Mahmud Asrar Couverture de Mahmud Asrar Ecrit par Mark Waid Dessiné par Mahmud Asrar Couverture de Mahmud Asrar





(1) Death to the Mutants #3 Ecrit par Kieron Gillen Dessiné par Guiu Villanova Couverture de Simone Bianchi Ecrit par Kieron Gillen Dessiné par Guiu Villanova Couverture de Simone Bianchi

ALL-NEW, ALL-DIFFERENT MARVEL





(1) Venomworld Part 1 Ecrit par Ram V Dessiné par Bryan Hitch & Andrew Currie Couverture de Bryan Hitch Ecrit par Ram V Dessiné par Bryan Hitch & Andrew Currie Couverture de Bryan Hitch

DC, TON UNIVERS IMPITOYABLE





(1) the Jurassic League Part 6 Ecrit par Daniel Warren Johnson Dessiné par Juan Gedeon Couverture de Daniel Warren Johnson Ecrit par Daniel Warren Johnson Dessiné par Juan Gedeon Couverture de Daniel Warren Johnson

