Marvel Studios décale la sortie de plusieurs films

Après Warner Bros qui décale ses films DC, c'est au tour de Marvel Studios de subir la même situation qui voit sa timeline de films dévoilé lors de la NYCC bien chamboulé.

On commence par le plus gros décalage qui concerne le film Blade. Après avoir perdu son réalisateur un mois avant le début du tournage en novembre, le film se voit être mis en pause et repoussé au 6 septembre 2024. Ce qui amène à décaler la date de sortie de Deadpool 3 à l'origine le 6 septembre 2024 au 8 novembre 2024. Pareil pour le film Fantastic Four qui se fait piquer sa date de sortie initiale par Deadpool 3 pour passer au 14 février 2025.

Pour finir, Avengers: Secret Wars, la culmination de la Phase 6, sortira désormais le 1er Mai 2026 au lieu du 7 novembre 2025. Pas de raisons précis pour le décalage de ce film, mais il faudra attendre encore un petit moment avant de voir la fin de la Multiversal Saga.