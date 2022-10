Harrison Ford devient le nouveau

Selon le site /Film et Jeff Sneider, Harrison Ford serait le remplaçant de William Hurt dans le rôle de Thaddeus "Thunderbolt" Ross dans le MCU. Hurt, décédé le 13 mars 2022, aurait sans doute continué à interpréter le rôle pour le film Thunderbolts, car le personnage n'aurait pas fini d'influencer le cours du MCU.

Ford, qu'on ne présente plus, serait introduit en tant que Thaddeus Ross dans Captain America : New World Order, avant de le retrouver dans le film qui porte son surnom, Thunderbolts. Si cette information s'avère correcte, il ne resterait plus qu'à spéculer sur le fait qu'Harrison Ford devienne le Hulk Rouge ou non, même si l'idée que l'acteur soit partant pour revêtir une tenue ridicule pour de la capture de mouvement me parait un peu improbable. Seul le temps nous le dira.

MÀJ du 17/10 :

L'information est maintenant confirmée par Deadline (et autres sources réputées), qui indique les mêmes informations que la source précédente /Film. Harrison Ford sera bel et bien introduit dans le film Captain America : New World Order avant de poursuivre son chemin dans Thunderbolts. Pas d'information supplémentaire sur une apparition du Hulk Rouge n'est présente dans les nouveaux articles.

Harrison Ford Set As General Thaddeus “Thunderbolt” Ross For ‘Captain America: New World Order’, Will Star Opposite Anthony Mackie https://t.co/k8SparGIWh — Deadline Hollywood (@DEADLINE) October 17, 2022

Thunderbolts, réalisé par Jake Schreier, est prévu pour le 26 juillet 2024.

Crédits photos : CBR