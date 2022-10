Les sorties du Black Label chez Urban Comics en janvier/février 2023

Pour ce début d’année 2023, la collection DC Black Label chez Urban Comics va s’enrichir d’une belle sélection de titres.

En janvier, on retrouvera Rogues. Un récit crépusculaire racontant la dernière casse des Rogues, un groupe de vilains de Flash, en allant voler la fortune de Gorilla Grodd, dirigeant désormais Gorilla City. Ce récit complet est écrit par Joshua Williamson, qui a écrit un long run sur l’univers de Flash , et dessiné par Leomacs (Basketful of Head). Il sera disponible le 13 janvier pour 21 €.

10 ans plus tôt, les Lascars se sont séparés et ont chacun suivi leur propre voie, mais le temps qui passe ne leur a pas fait de cadeau. Coincés dans un cycle incessant de prison, de cure de désintox et de petits boulots sans avenir, ces anciens criminels en ont assez de payer pour leurs crimes passés. Heureusement, Captain Cold a un plan. Un dernier casse, qui les rendrait riches au-delà de tous leurs espoirs et les libérerait de leur passé... s'ils en réchappent. Et quand ce plan implique de s'infiltrer à Gorilla City pour voler le trésor d'un Gorilla Grodd plus énervé que jamais, cela semble plus facile à dire qu'à faire.

Pour février, 4 titres aux ambiances très variées du Black Label sortiront. Tout d’abord l’histoire complète The Nice House on the Lake, un récit original comme The Last God dans le même label. On retrouve James Tynion IV au scénario pour une histoire tournée vers l’horreur et les mystères avec Alvaro Martinez Bueno (Justice League Dark Rebirth) aux dessins. Il sortira le 3 février pour 35 €

Tous les conviés connaissent Walter - enfin, ils le connaissent un peu, en tout cas. Certains l'ont rencontré dans leur enfance, d'autres l'ont rencontré quelques mois auparavant. Et Walter a toujours été un peu... absent. Mais après une année difficile, personne n'allait refuser l'invitation de ce dernier dans une maison de campagne située à l'orée d'un bois et avec vue sur lac. C'est beau, c'est opulent, c'est privé – de quoi supporter les petites combines et les surnoms bizarres donnés par Walter. Mais ces vacances de luxe revêtent très vite des airs de prison dorée.

Le prochain titre sera Catwoman Lone City, déjà annoncé pour octobre 2022 a été décalé au 10 février 2023. Un récit complet entièrement écrit et dessiné par Cliff Chiang (Paper Girls) pour 21 €.

Il y a dix ans, le massacre connu sous le nom de Nuit du Fou coûta la vie à Batman, à Nightwing, au Commissaire Gordon ainsi qu'au Joker ... et a envoyé Catwoman derrière les barreaux. Une décennie plus tard, Gotham a changé et remisé l'héroïsme et autres phénomènes de foire au rayon des souvenirs encombrants. La nouvelle Gotham est plus propre, plus sûre... et désormais placée sous l'oeil vigilant du maire Harvey Dent et de ses Batcops. C'est dans cette nouvelle ville que Selina Kyle revient, marquée, avec en tête un dernier gros coup : les secrets enfouis de la Batcave et une ultime promesse faite à Bruce Wayne !

Enfin, le 17 février sortira simultanément Suicide Squad : Blaze par Simon Spurrier et Aaron Campbell, le duo derrière Simon Spurrier Présente Hellblazer pour le prix de 17 €.

Un méta-humain avec les pouvoirs de Superman , mais dépourvu de toute humanité, a été lâché sur le monde. Pour stopper ce fléau, Harley Quinn, Peacemaker, Captain Boomerang et King Shark sont missionner pour baby-sitter — et au besoin exécuter — cinq nouvelles recrues mortelles au sein de la Suicide Squad ; cinq créatures sacrifiables nées d'une expérience gouvernementale secrète du nom de Blaze . Ils sont dotés d'incroyables pouvoirs... étonnamment transmissibles. Et quand un membre de l'équipe meurt, les autres deviennent plus puissants. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer... ?

Ainsi que le dernier tome de la série Sleeper, la première collaboration entre Ed Brubaker (Criminals) et Sean Phillips (Reckless) pour 30 €.