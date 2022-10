Quatre mini-séries X-Men à venir en 2023

Marvel a annoncé quatre nouveaux titres X-Men à venir en 2023. Nous commençons par une mini-série sur X-23 , alias Laura Kinney. Intitulée X-23: Deadly Regenesis, elle durera le temps de 5 chapitres, sera écrite par Erica Schultz et dessinée par Edgar Salazar avec des couvertures de Kalman Andrasofszky. Sortie en mars.

Le titre suivant concerne Gambit et Rogue (Malicia). Le couple est de nouveau réuni pour une mini-série en 5 chapitres. Rogue & Gambit sera écrit par Tini Howard et dessiné par Carlos Gomez avec des couvertures de Steve Morris. Nous suivrons les conséquences du séjour de Gambit dans l'Otherworld, où il est mort et a réssuscité.

Le troisième titre se nomme Betsy Braddock: Captain Britain, et sera aussi une mini-série en 5 chapitres. Elle est écrite par Tini Howard et dessinée par Vasco Georgiev avec des couvertures d'Erica D'Urso. Suite à ses aventures dans l'Otherworld, elle revient en Angleterre pour trouver sa place en tant que Captain Britain, même si les britanniques ne veulent pas d'un mutant dans ce rôle. Sortie en février.

Enfin, pour le dernier titre, Bishop aura le droit à sa mini-série en 5 chapitres. Il sera à la tête d'une escouade de jeunes mutants qui devront défendre Krakoa et les mutants en tant que War Captains (Capitaines de guerre). Les élèves seront Armor, Surge, Cam Long, Aura Charles et Amass. Bishop: War College sera écrit par J. Holtham et dessiné par Sean Damien Hill . Sortie en février.