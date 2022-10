Les annonces Milestone de la NYCC 2022

Le panel Jim Lee & friends de vendredi a été l’occasion de plusieurs annonces, dont une majorité consacrée au label Milestone.

On a eu la confirmation que la suite de Static: Season One; Static: Shadows of Dakota arrivera en février 2023, toujours par la même équipe créative avec Vita Ayala au scénario et Nikolas Draper-Ivey plus ChrisCross aux dessins.



Le même mois sortira la mini-série Icon vs. Hardware écrit par Reggie Hudlin (Black Panther) et Leon Chills. Le pitch est simple, le personnage Hardware a découvert une machine à voyager dans le temps et va s’en servir pour altérer l’histoire, ce qui l’amène à se confronter à Icon.



L'année 2023 marquera aussi le trentième anniversaire du label. Pour cette occasion sortira un one-shot commémorative Milestone 30th Anniversary Special le 21 février. On retrouvera plusieurs histoires courtes par les auteurs les plus récents du label avec Chuck Brown (Bitter Root), Stephanie Williams (Nubia: Queen of the Amazons), Denys Cowan (Steel), Nikolas Draper Ivey, Yasmin Flores Montanez et d’autres noms à venir. On sait déjà que Nikolas Draper Ivey dessinera et écrira une rencontre entre un Static Adulte et Batman Beyond avec des premiers dessins préparatoires montrés pendant le panel.