DC annonce Lazarus Planet, son prochain event

Le Comic Con de new York a lieu actuellement, et DC en a profité pour dévoiler son prochain évènement intitulé Lazarus Planet. Il découlera de la série Batman vs Robin , écrit par Mark Waid et dessiné par Mahmud Asrar. Lazarus Planet sera aussi écrit par Waid, mais sera accompagné d'autres créateurs comme Riccardo Federici, Gene Luen Yang, Billy Tan, Nicole Maines, Skylar Patridge, Francis Manapul, Dan Watters, Phillip Kennedy Johnson, Josie Campbell et autres.

Pour résumer l'histoire sans trop en dire, le volcan Lazarus a explosé et les gaz qui s'en échappent vont infecter la Terre, provoquant des transformations, et le chaos dans l'univers DC. Les premières images nous montrent des choses étranges, comme Batman avec le casque de Dr Fate , le Martian Manhunter en mode Doomsday ou Superman de retour en costume bleu électrique...

Lazarus Planet arrive le 10 janvier aux US avec Lazarus Planet: Alpha, et l'aventure continue dans Lazarus Planet: Assault on Krypton (17 janvier), Lazarus Planet: We Once Were Gods (24 janvier), Lazarus Planet: Legends Reborn (31 janvier), Lazarus Planet: Next Evolution (7 février), Lazarus Planet: Dark Fate (14 février) et Lazarus Planet: Omega (21 février).