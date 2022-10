[Sorties Comics] Vendredi 07 Octobre

Bliss Comics



Sophie, une jeune sorcière qui peine à maitriser ses pouvoirs, est envoyée chez sa grande-tante, pour s'entraîner à l'examen d'entrée à la meilleure école de magie du royaume. Alors que sa cousine Sage et sa grande-tante Lan ne font que lui donner des corvées sans rapport avec la magie, Sophie décide de s'entraîner toute seule. Mais le sortilège tourne mal et Sophie emmêle sa magie avec celle de Lir, un jeune dragon d'eau. Lir est coincé sur la terre ferme et ne se rappelle plus d'où il vient. Pourtant il est tout ce que Sophie aimerait être : apprécié par la famille de Sophie et doué avec sa magie. Avec son aide, Sophie pense pouvoir réussir les examens d'entrées, mais cela signifie freiner Lir dans la recherche de ses souvenirs. Sophie sait que ce qu'elle fait est mal, mais sans l'aide de Lir comment pourrait-elle faire ses preuves ?

