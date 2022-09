X-O Manowar : le Châtiment d'Aric en financement participatif

Bliss Editions vient de lancer il y a 2 jours une nouvelle campagne de financement participatif sur Ulule. Cette fois-ci, on revient sur du Valiant Classic, où après Archer and Armstrong par Barry Windsor-Smith et Harbinger par Jim Shooter, c’est au tour de la série originelle X-O Manowar d’obtenir son propre financement. Comme pour les précédentes campagnes, 2 éditions seront disponibles, une édition classique à 40€ avec une couverture régulière de Joe Quesada (Daredevil) et une édition Collector à 75€ qui aura une couverture entoilée et des dorures au fer.

Ce tome contiendra les 9 premiers numéros d’X-O Manowar (1992), où on retrouve des légendes du comics (surtout de Marvel) comme Jim Shooter (Secret Wars), Bob Layton (Iron Man), Joe Quesada, Barry Windsor-Smith (Monstres) et Steve Englehart (Captain America). Comme d'habitude, le financement permettra d’obtenir d’anciens titres chez Bliss et sera accompagné de divers Goodies dont de nouveaux seront débloqués par chaque nouveau palier atteint. Actuellement, la campagne est déjà financée à succès à 130% pour une livraison prévue en janvier 2023. Le prochain objectif de 150% débloque le tiré à part “fac-similé” de Barry Windsor-Smith sur X-O Manowar.

Pour toutes les informations du projet et les contreparties, ainsi que plus de détails sur l'avancée du projet, nous vous renvoyons sur la page du projet.