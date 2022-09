Dark Crisis on Infinite Earths débarque chez Urban Comics en Janvier 2023

Urban Comics commence ses annonces pour le début 2023, avec cette fois-ci l’annonce du premier tome de Dark Crisis on Infinite Earths, le dernier événement majeur en date chez DC Comics. Cette nouvelle Crisis sert de culmination aux intrigues de Joshua Williamson depuis DC Infinite Frontier, dont DC Infinite Frontier – Justice Incarnée et Shadow War servent de prélude à l'event.

Pour cette publication le premier tome, dans la même veine que les précédents events DC couvert par Urban, contiendra les tie-ins importants de l’event. On retrouvera donc pour ce premier tome, les tie-ins de la série The Flash à l’event, les divers préludes ainsi que les deux premiers numéros Dark Crisis: Worlds Without a Justice League. Au vu du contenu de ce tome un, on peut supposer qu’Urban complétera l’event en 2 tomes.

Partie à la recherche de Barry Allen à travers les mondes infinis, la Ligue de Justice Incarnée découvre que les Grandes Ténèbres, menées par le redoutable Pariah, s'apprêtent à envahir et à annihiler le Multivers. Cherchant à l'arrêter par tous les moyens, la Justice Incarnée fait appel à la Ligue de Justice , mais cette terrible menace, plus colossale que jamais, pourrait bien leur coûter la vie, à tous. Privé de ses plus grands héros, le Multivers serait-il néanmoins en mesure de se défendre ?

Ce premier tome sortira le 6 janvier, 328 pages au prix de 30 euros.