DC sort une anthologie pour les personnages Just Imagine de Stan Lee

À l’approche des sollicitations de décembre, DC Comics surprend avec l’annonce du Tales from Earth-6: A Celebration of Stan Lee. Une anthologie commémorative basée sur les personnages DC réinterprétée par Stan Lee et Michael Uslan (Producteur de films) issue de la série de One-shot Just Imagine, qui ont connu une version VF chez les éditions Semic.

Dans ce one-shot de 96 pages, on retrouvera dix nouvelles histoires mélangeant d'anciens et nouveaux talents. En plus d'une histoire spéciale réalisée par Michael Uslan, les auteurs présents seront Mark Waid (Kingdom Come), Jerry Ordway (Superman), Kenny Porter, Stephanie Williams (Harley Quinn), Michael W. Conrad et Becky Cloonan (Wonder Woman), Collin Kelly et Jackson Lanzing, Meghan Fitzmartin, Steve Orlando (Martian Manhunter), et Zac Thompson.

Ils seront accompagnés par des artistes célèbres comme Lee Weeks, Kevin Maguire, Jerry Ordway, Karl Mostert, Juan Ferreyra, Anthony Marques, Pablo M. Collar, Belén Ortega, Max Dunbar et Hayden Sherman.



Rendez-vous le 27 décembre pour lire cet étonnant hommage qui tombe à pic pour les 100 ans de Stan Lee.