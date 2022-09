[Zap' MDCU] Sorties du 07/09/2022: Dark Crisis

Nouveau numéro de la rubrique MDCU consacrée aux sorties VO hebdomadaires !

C'est parti pour les sorties du 07 septembre! Chez Marvel, on continue de suivre Immortal X-Men et Punisher. Chez DC Comics, on continue de suivre Dark Crisis, Batman, Nubia: Queen of the Amazons et Flashpoint Beyond et on a jeté un oeil au one-shot Dark Knights of Steel : Tales from the Three Kingdoms.

LES GROSSES SORTIES





(2) Chapter 4: Crossovers Ecrit par Joshua Williamson Dessiné par Daniel Sampere Couverture de Daniel Sampere

ALL-NEW, ALL-DIFFERENT MARVEL





(1) PART 6: THE DEVIL'S PARTY Ecrit par Kieron Gillen Dessiné par Lucas Werneck Couverture de Mark Brooks

DC, TON UNIVERS IMPITOYABLE