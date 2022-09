Marvel Studios dévoile le casting de Thunderbolts

Kevin Feige et Marvel Studios sont bien décidés à continuer les annonces lors de la présentation à la D23 Expo. Après des images côté séries, le studio retrouve son actualité cinématographique et aborde son futur film Thunderbolts avec un premier concept art qui dévoile le casting de cette nouvelle équipe.

Les Thunderbolts rassemblés par la Contessa Valentina Allegra, aperçue à plusieurs reprises dans le MCU, seront donc composés de 6 personnages déjà introduits dans le MCU : Ghost dans Ant-Man and the Wasp, Red Guardian, Yelena Belova et Taskmaster dans Black Widow, US Agent dans Falcon and the Winter soldier et l'éternel Bucky Barnes qui fera office de membre icônique dans cette équipe.

Le tournage du film doit débuter en début d'année prochaine pour une sortie prévue le 26 juillet 2024.