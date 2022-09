[Sorties Comics] Mercredi 07 Septembre

Panini Comics



Pas de note

Mark Waid, Ron Garney, Andy Kubert



Dans ce gigantesque album entièrement scénarisé par Mark Waid, Captain America va devoir affronter l'Hydra, Crâne Rouge, les Skrulls, M.O.D.O.K., Korvac et bien d'autres menaces, avec l'aide du Faucon, d'Iron Man, de Thor ou encore des Envahisseurs !

(Contient les épisodes US Captain America (1968) 444-454, Captain America: The Legend (1996), Captain America (1998) 1-23, Iron Man/Captain America Annual 1998, Captain America: Sentinel of Liberty (1998) 1-12 et Captain America: Red, White & Blue, précédemment publiés dans AVENGERS 1-5, 8-13, CAPTAIN AMERICA : ROUGE, BLANC ET BLEU, FANTASTIC FOUR (V2) 1-20, MARVEL TOP 14, MARVEL 32-34 et 37 et inédits)

Prix : 90€