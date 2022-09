The Flash passe en Bimensuel en janvier 2023

À partir de janvier 2023, le titre The Flash changera de rythme de parution pour passer au bimensuel à l'occasion d'un nouvel arc que l'auteur qualifie de mini-event. Dans ce nouvel arc "One Minute War" qui commence au numéro 790, la terre subit une invasion Alien qui utilise la Speed Force pour alimenter leurs vaisseaux et armes. Seules les speedsters pourront faire face à cette armée dans une guerre intense en 60 secondes !

On retrouve au scénario Jeremy Adams qui officie sur le titre depuis le relaunch Infinite Frontier, avec Roger Cruz (Robin Infinite) pour les dessins. Pas plus de précisions si ça sera le seul dessinateur de l'arc pour le moment. Pour le changement de rythme de publication, en plus d'avoir fait de bonnes ventes récemment, on peut aussi supposer que ce changement de rythme est présent pour atteindre le numéro anniversaire 800 plus rapidement.

Dans tous les cas, rendez-vous le 3 janvier 2023 pour la lecture de ce numéro.