Panini dévoile la suite du programme pour les X-men de Krakoa

Avec son Big News Vol 3, Panini Comics a fait le point concernant le futur des publications des X-men de Krakoa. Après Inferno qui sortira en octobre, ça sera l'intégralité des 10 épisodes de X Lives/Deaths of Wolverine qui paraîtront dans 2 numéros en novembre et décembre. On retrouvera Benjamin Percy comme architecte de cette saga faisant suite directement à Inferno. Il est accompagné par Joshua Cassara (X-force) et Federico Vicentini (The Amazing Spider-Man) aux dessins.

Enfin, en décembre, arrivera un nouveau kiosque remplaçant Reign of X pour ouvrir la nouvelle ère mutante : Destiny of X. Toujours dans le même dans le même format que Dawn of X, on retrouvera les séries en cours (X-men, New Mutants, Wolverine et X-force) accompagné des nouvelles séries Immortal X-Men, X-Men Red (Suite de SWORD), Knights of X (Suite d'Excalibur), Legion of X (Suite de Way of X) et le relaunch de Marauders.

Côté librairie, en décembre, on retrouvera le premier deluxe dédié au titre X-force regroupant les 12 premiers numéros. Et en février un deluxe pour regrouper les Giant-Size X-Men scénarisé par Jonathan Hickman, accompagné par des dessinateurs de grands talents comme Russell Dauterman (War for the Realms) ou Alan Davis (Excalibur).