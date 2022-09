Pas de DC Fandome en 2022

Lors de la première année de Covid, et l'annulation des salons en tout genre, Warner et DC avait lancé leur convention en ligne intitulée DC Fandome. Cette expérimentation avait réitérée en 2021, mais elle n'aura pas lieu en 2022. L'absence de communication de DC interrogeait les fans, mais l'information est désormais confirmée par le site The Popverse. Ce choix n'est pas étonnant vu le retour des Comic-con accueillant le public. Même s'il s'agit de la raison officielle, il est possible que la restructuration de Warner ait aidé à la décision.