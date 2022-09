Panini fait le plein d’Omnibus pour fin 2022/début 2023

Le traditionnel Panini Big News s'est terminé avec plein d’annonces toutes aussi excitantes qu'attendues. MDCU a décidé de vous récapituler tous les Omnibus annoncés par l’éditeur. La collection se développe avec énormément de succès vu les annonces, promettant soit des perles attendues, soit des titres plus surprenant ?

On commence par Marvel avec en décembre l'Omnibus : MARVEL KNIGHTS par JOE QUESADA compile les comics qu’il a dessinés pendant l’époque Marvel Knights. On retrouve Daredevil (1998) #0-15, Daredevil : Father #1-6 et Marvel Knights Double Shot #1 pour un volume de 720 pages.



Ensuite, en 2023 on retrouvera au début de l’année sans plus de précisions, un nouveau Omnibus ULTIMATE Spider-Man qui rassemblera tous les récits de Brian M. Bendis annexe à la série principale. Inédit en VO, cet Omnibus regroupe la mini Ultimate Six, la série Ultimate Team-Up et la trilogie Ultimate Enemy/Mystery/Doom.

Dans la même veine que les Omnibus The Tomb of Dracula, on verra en début 2023 l’arrivée d’un Omnibus de plus de 1300 pages dédiés à l'horreur chez Marvel. On retrouvera plusieurs anciennes séries d’horreurs de l’éditeur Marvel Comics comme Werewolf by Night et Haunt of Horror.



En février, arrive Heroes Reborn - le retour qui regroupe toutes les séries qui abordent le destin du monde créé par Franklin Richards dans Heroes Reborn (qu'on peut retrouver aussi en Omnibus). Dans ce tome, on retrouvera la série Heroes Reborn : The Return marquant le retour des Super-héros qui se sont sacrifiés contre Onslaught sur la Terre normal, mais aussi des épisodes de Thunderbolts, Exiles ou les mini-séries sur le retour d'Onslaught.

Du côté des mutants, on retrouve en janvier 2 Omnibus pour deux séries aux ambiances très différentes. Le premier collectera l'intégralité de la série X-Statix, des épisodes X-Force et one-shots par l’équipe créative Peter Milligan et Mike Allred. Le second Omnibus dans la même veine que la série Ultimate Spider-Man , verra la réédition de la série Ultimate X-men dans le format Omnibus dont les tomes en Marvel Deluxe sont épuisés depuis un long moment.

Pour finir, on se tourne vers les indépendants avec en janvier la suite et fin de la série The Boys en Omnibus, comprenant aussi la mini-série Chère Becky. C'est aussi la suite de l'Omnibus Aliens qu'on retrouvera en début 2023, avec toujours plus de mini-séries de l'époque Dark Horse pour un contenu quasiment inédit en VF.