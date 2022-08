The Umbrella Academy renouvelée pour une dernière saison

Netflix a commandé une quatrième saison pour la série TV The Umbrella Academy qui sera aussi la dernière. Cette annonce est faite un mois après l'arrivée de la saison 3 sur la plateforme de streaming. Celle-ci est restée 5 semaines dans le top 10 des séries en langue anglaise les plus regardées sur Netflix.

D'après Deadline, la grosse majorité de la saison serait écrite. Le shorunner ne bouge pas, il s'agira toujours de Steve Blackman, et on retrouvera au casting Elliot Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Justin H. Min, Ritu Arya et Colm Feore.