Jeffrey Dean Morgan rejoint The Boys

Prime Video a annoncé que Jeffrey Dean Morgan allait rejoindre le casting de la série TV The Boys pour la saison 4. L'acteur est connu du showrunner Eric Kripke puisqu'il jouait le père des frères Winchester dans Supernatural. Il est désormais plus connu pour jouer Negan dans la série TV The Walking Dead.

Ce n'est pas les seules adaptations de comics à son palmarès puisqu'il jouait notamment Le Comédien dans Watchmen, Thomas Wayne dans Batman V Superman ou Clay dans The Losers. Son rôle dans The Boys est pour le moment tenu secret.