La JSA revient chez DC avec The New Golden Age

Après sa réintroduction dans Doomsday Clock et JL Doom War, des caméos depuis le relaunch Infinite Frontier, ainsi qu’un teaser dans le one-shot Stargirl Spring Break Special. L’attente est enfin terminée, l’équipe Justice Society of America (JSA) revient enfin dans une nouvelle série régulière.

Tous commencera par un One-Shot THE NEW GOLDEN AGE #1, scénarisé par le plus gros fan de l’équipe, Geoff Johns, accompagné de Steve Lieber (The Fix), Jerry Ordway (All-Star Squadron), et Diego Olortegui (X-23) pour les dessins. Suite aux événements de Flashpoint Beyond, la vie des héros du passé et du futur va être chamboulée, bouleversant le passé et le futur de DC à jamais. Cet événement lancera une nouvelle vague de mystères faisant intervenir Mime et Marionette (de Doomsday Clock), Rip Hunter et les Time Masters, en plus d’un nouveau personnage nommé Nostalgia. (Déjà mentionné à la fin de Doomsday Clock)

L’intrigue du One-shot se poursuivra dans différents titres, dont le nouveau titre Justice Society of America, toujours par le même scénariste et dessiné par le grand Mikel Janin (Grayson, Batman). Dans l’arc The New Golden Age, un vieux héros de la JSA arrivera dans le présent pour prévenir d’un grave danger, mais arrivera trop tard. Un mystérieux ennemi a envahi l’histoire de la JSA, une nouvelle équipe doit s’assembler pour le défaire.

Cette nouvelle équipe sera composée de visages connus comme Jay Garrick et Alan Scott, d’anciens membres disparus depuis longtemps comme Beth Chapel (Dr. Midnight) et Yolanda Montez (Wildcat II), ainsi qu’un nouveau legacy héros du Golden Age mentionné à la fin de Flashpoint Beyond.

L'autre titre qui découle du One-Shot sera l’arrivée de la mini-série Stargirl: The Lost Children en 6 numéros. Le titre verra Stargirl s’associer à Red Arrow pour partir à la recherche de jeunes héros du Golden Age qui ont mystérieusement disparus à cause d’un nouveau vilain, Childminder. On retrouvera toujours Geoff Johns au scénario et Todd Nauck (Young Justice ) au dessin.

Les 2 titres plus le One-shot sortiront en novembre et seront publiés avec la bannière “The New Golden Age” sur la couverture. On peut s’attendre à voir d’autres titres rejoindre cette nouvelle ère comme la Legion of Super-heroes mentionnée par l’auteur, là aussi un titre d’équipe chère à Geoff Johns.