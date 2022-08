Deadpool arrive en Marvel Intégrale chez Panini Comics

La collection Marvel Intégrale ne cesse de s’agrandir avec l’ajout de nouveaux titres attendus (Moon Knight) ou inattendus (Genre, Deathlok. Il y a un public pour ce perso ?). Sur leurs réseaux sociaux, Panini Comics a annoncé que Deadpool va rejoindre cette collection !

Si l’éditeur n’a pas précisé le contenu VO, on peut supposer qu’ils vont se baser sur le comics VO Deadpool Epic Collection: The Circle Chase, reprenant les premières apparitions du personnage dans d’autres titres, jusqu’à l’arrivée des deux premières mini-séries dédié à Deadpool. (NEW MUTANTS #98, X-FORCE (1991) #2, #11 et #15, NOMAD (1992) #4, DEADPOOL: THE CIRCLE CHASE #1-4, SECRET DEFENDERS #15-17 et DEADPOOL (1994) #1-4). Ce premier volume consacrée aux années 1991 à 1994, sortira le 5 octobre.

Mais ça ne sera pas tout ce qu’on retrouvera dans cette collection. Le 28 septembre, nous aurons la troisième (!) intégrale dédiée au X-men cette année, consacrée à la fin de l’année 1996 et du début de 1997. Le second volume Captain America Comics 1941 (II) et la réimpression de l'intégrale Wolverine 1991. Enfin, le 12 octobre, sera disponible la réimpression de Spectaculer Spider-Man 1976-77. En tout cas, les dates sont à prendre avec des pincettes, car avec la crise du papier, les dates prévues ont tendance à bouger pour certains titres.