​​​​​​​Deadpool de retour pour une nouvelle série régulière

Plus d'un an après sa dernière série régulière, le mercenaire Deadpool fait un retour surprise en novembre pour une nouvelle série régulière. On retrouve cette fois-ci au scénario Alyssa Wong (Star Wars : Doctor Aphra, Iron Fist), accompagné de Martin Coccolo (Hulk vs Thor : Banner of War) pour les dessins.

Pour ce nouveau volume, Deadpool cherche à rejoindre un groupe de tueurs d’élite : l’Atelier, pour être reconnu comme le top du top en tant qu’assassin professionnel. Pour cela il a 48 heures pour tuer l’un des Super-vilains les plus connus du monde. Le problème ? Deadpool a été kidnappé et quelque chose d'étrange…grandis en lui !

Le 1er numéro sortira le 2 novembre. On pourra lui souhaiter plus de chance de réussite, la dernière série régulière s’étant arrêtée au bout de 10 numéros.