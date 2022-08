[Sorties Comics] Mercredi 10 Aout

Panini Comics

Jason Aaron, Russell Dauterman, Chris Sprouse…



Le Fils d'Odin n’est plus digne de porter Mjolnir. Pourtant, son rôle doit toujours être tenu par quelqu’un… ou quelqu’une ! Quand une nouvelle et surpuissante porteuse du marteau fait son apparition sur Terre et à Asgardia, tout le monde souhaite connaître son identité.

(Contient les épisodes US Thor (2014) 1-8, Thors (2015) 1-4, Thor Annual (2015) 1, The Mighty Thor (2016) 1-23, Générations: The Unworthy Thor & The Mighty Thor (2017) et Thor (1966) 700-706, précédemment publiés dans LE PRINTEMPS DE MARVEL (2021) 4, MARVEL NOW! : SECRET WARS THOR, MARVEL NOW! : ALL-NEW ALL-DIFFERENT THOR 1-4, MARVEL NOW! : THOR 2, MARVEL DELUXE : GENERATIONS et MARVEL LEGACY : THOR 1)

Prix : 80€