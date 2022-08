Date et titre pour les Tortues Ninja de Seth Rogen

Seth Rogen a partagé sur son compte Twitter le titre, la date de sortie et un aperçu du logo du prochain film sur les Tortues Ninja. Le film s'appellera donc Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem, et il sortira le 4 août 2023. Il avait été annoncé en développement chez Nickelodeon Animation Studio en juin 2020. A la réalisation, nous avons Jeff Rowe, le co-réalisateur du très bon film Les Mitchell contre les machines, et Rogen est donc à la production.

Peu de détails sont connus de Mutant Mayhem, si ce n'est que les tortues seront doublées par des ados, et non des adultes. Il s'agira du 7ème film Tortues Ninja à sortir au cinéma, sachant que le dernier film date de 2016, et le dernier d'animation de 2007. L'idée est de développer une nouvelle franchise, avec des suites et des spin-offs. En parallèle, Paramount travaille sur un film avec prises de vue réelles.