[Zap' MDCU] Sorties du 20/07/2022: Black Adam

Nouveau numéro de la rubrique MDCU consacrée aux sorties VO hebdomadaires !

C'est parti pour les sorties du 20 juillet! Chez Marvel, on a été voir le premier chapitre du nouvel event A.X.E. : Judgment Day de Kieron Gillen et Valerio Schiti et on a été voir Star Wars #25. Chez DC Comics, on a lu pas mal de choses avec Black Adam , Jurassic League, The Flash et World's Finest et on a testé DC Vs Vampires: All-Out War. Chez Dark Horse, on continue de suivre Godzilla / Mighty Morphin Power Rangers. Chez Image, on est retourné voir Do a Powerbomb.

Vous pouvez toujours participer à cette rubrique, il vous suffit pour ça de laisser vos critiques sur les fiches des numéros, que vous trouverez listées chaque semaine dans le calendrier des sorties VO. Elles apparaitront ensuite dans les numéros du Zap à la vue de tous.

LES GROSSES SORTIES





(2) Chapter 5: Sacrifice Play Ecrit par Mark Waid Dessiné par Dan Mora Couverture de Dan Mora





(1) Do a Powerbomb #2 Ecrit par Daniel Warren Johnson Dessiné par Daniel Warren Johnson Couverture de Daniel Warren Johnson





(1) Judgment Day Part 1 Ecrit par Kieron Gillen Dessiné par Valerio Schiti Couverture de Mark Brooks

ALL-NEW, ALL-DIFFERENT MARVEL

DC, TON UNIVERS IMPITOYABLE





(2) Theogony Part 2 Ecrit par Christopher Priest Dessiné par Rafa Sandoval Couverture de Irvin Rodriguez





(1) The Jurassic League Part 3 Ecrit par Daniel Warren Johnson Dessiné par Juan Gedeon Couverture de Daniel Warren Johnson

LES GRANDS DE L'INDé