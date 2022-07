Avengers : The Kang Dynasty a trouvé son réalisateur

Avec la Comic-Con de San Diego, les infos étaient bien nombreuses. Mais il faut croire que ce n'était pas suffisant pour The Hollywood Reporter. Le site vient en effet d'annoncer que Destin Daniel Cretton sera le réalisateur d'Avengers : The Kang Dynasty. Le nom vous sera sans doute familier, puisqu'il a récemment réalisé Shang-Chi et la Légende des Dix Anneau.

Pas plus d'informations sur le film sont connues, mise à part la présence évidente de Jonathan Majors dans le rôle de Kang le Conquérant. À noter que Cretton développe avec Andrew Guest (Brooklyn Nine-Nine, Community) une série sur Wonder Man.

Avengers : The Kang Dynasty est prévu pour le 2 mai 2025, et fera des deux films Avengers cloturant la phase 6.