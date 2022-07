Le planning de Batman Chronicles dévoilé par Urban

Dans le dernier Urban News, François Hercouet, le directeur éditorial d'Urban Comics, a dévoilé quelques informations concernant la collection Batman Chronicles. Il raconte la génèse du projet, et les objectifs de cette collection. Il s'agit notamment de rééditer des arcs narratifs comme Knightfall ou No Man's Land, mais aussi de publier des histoires difficilement publiables hors contexte, comme par exemple Battle for the Cowl. Elle permet aussi la publication de choses moins faciles à éditer comme Elseworlds, Secret Origins, Showcase, Legends of the Dark Knight, Shadow of the Bat, Gotham Knights, Gotham Nights, etc.

Même si des changements peuvent survenir, Hercouet diffuse même un planning jusqu'à fin 2023 :

PREMIER TRIMESTRE 2023

Batman Chronicles 1988 vol.2 – 608 pages

Contenu :

Detective Comics #582-595

Detective Comics Annual #1

Batman: The Cult #1-4 : Bernie WRIGHTSON & Jim STARLIN, une mini-série d’une rare violence qui, à l’image du DARK KNIGHT RETURNS de MILLER, entreprend de déconstruire le mythe de Batman .

Batman Chronicles 1989 vol.1 – 632 pages

Contenu :

Batman #430-443

The New Teen Titans #60-61

Batman Annual #13

Secret Origins Special #1

Secret Origins #36, #39, #44

Batman : The Official Adaptation : un phénomène médiatique trop important pour ne pas l’intégrer à la série et commenter son impact éditorial.

DEUXIÈME TRIMESTRE 2023

Batman Chronicles 1989 vol.2 – 624 pages

Contenu :

Detective Comics #596-609

Detective Comics Annual #2

Arkham Asylum : "A Serious House on Serious Earth" : là encore, un récit pivot sur la manière dont le personnage sera perçu pour les décennies à venir.

TROISIÈME TRIMESTRE 2023

Batman Chronicles 1990 vol.1 – 568 pages

Contenu :

Batman #443-457

Batman Annual #14

Detective Comics #615

Secret Origins #50

Batman : "The Man Who Falls", extrait de Secret Origins of the World's Greatest Super-Heroes

Batman : Bride of the demon : le deuxième acte de la trilogie dédiée à Ra’s Al Ghul, dessinée par Norm BREYFOGLE, et que certains ont déjà pu découvrir dans l’album LA SAGA DE RA’S Al GHUL.

QUATRIÈME TRIMESTRE 2023

Batman Chronicles 1990 vol.2 – 528 pages

Contenu :

Detective Comics #610-624

Detective Comics Annual #3

Suicide Squad #40-43 : on poursuit l’étude de la relation entre Batman et Amanda Conner.

Le rythme de parution est donc soutenu, avec un investissement important pour des tomes valant 35€. En 2024, il devrait y avoir un troisième volume pour l’année 1990 qui débutera la publication de la troisième série à suivre de l’époque : Legends of the Dark Knight. Hercouet en profite pour dévoiler la couverture du Batman Chronicles 1988 vol.2 (avec un dos non raccord qui sera corrigé) et de la frise que formera les tranches des bouquins :

Enfin, dernière information, Bob Greenberger, éditeur chez DC Comics de 1984 à 2000, rejoint l'équipe éditoriale de la collection. Du coup, il partagera son expérience à partir du deuxième tome à paraitre en septembre.