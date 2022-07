Hellboy tombe amoureux dans Hellboy in Love

Le Démon et L’archéologue

Le Hellboy-verse à beau à avoir trouvé sa fin dans B.P.R.D.: The Devil You Know, Mike Mignola continue à explorer le passé d’Hellboy à travers des one-shots ou des mini-séries. C’est le cas de la dernière mini-série en date annoncé, mais s’attardant sur un angle peu vu dans cet univers : la romance !

Cette mini-série sera l’occasion de faire revenir le Dr. Anastasia Bransfield, l’ancienne petite amie d’Hellboy apparue pour la première fois dans le roman Hellboy: The Lost Army sortis en 1997. Un livre écrit par Christopher Golden le co-auteur de cette nouvelle mini-série qui marque aussi la première apparition officielle de l'archéologue dans les comics 25 ans après sa création.

Cette mini-série sera divisée en 2 récits, dont un premier de 2 numéros Goblin Night, où Hellboy a été assigné pour protéger un chargement d’artefacts occultes. Hors le hasard faisant bien les choses, les artefacts sont accompagnés par l’archéologue Anastasia Bransfield qui fera tous pour protéger la cargaison ! On retrouvera Matt Smith au dessin, plus connu pour son travail sur Judge Dredd Megazine.

.Le premier numéro sortira le 12 octobre à temps pour le mois d'Halloween. (Car on pense logiquement à l’amour quand on prononce Halloween)