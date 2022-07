Une série dans le futur pour Namor

Christopher Cantwell a annoncé sur son compte Twitter son prochain travail pour Marvel. Il s'agit d'une série sur Namor, intitulée Namor the Sub-Mariner: Conquered Shores. Elle se déroulera 100 ans dans le futur, sur une Terre pratiquement sous les eaux. Namor règne alors sur le monde. Sur ses dernières années, il réfléchit à sa vie et ses Al éas, notamment au fait que ses amis étaient souvent aussi des ennemis, et à quel point le monde qu'il connaissait, et qu'il détestait, a disparu. Nous allons voir alors un Namor plus mature et plus sage se diriger vers une mission de miséricorde, en sauvant les derniers humains de la surface.

Cantwell est un producteur et réalisateur, mais aussi un scénariste de comics. Il a notamment travaillé sur Iron Man , Captain America et Star Wars: Obi-Wan. Pour Namor the Sub-Mariner: Conquered Shores, il sera accompagné de Pasqual Ferry, le dessinateur notamment d'A.X.E. Eternals et Amazing Spider-Man . Le premier numéro arrive le 19 octobre.