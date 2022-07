Qu'avez-vous pensé de Thor : Love and Thunder ?

Le petit dernier de l'écurie Marvel, Thor : Love and Thunder, vient d'être ajouté à notre base de données. Vous pouvez donc, dès à présenter, noter et commenter le film, le recommander ou non et le noter comme étant "vu". Pour les intéressés, c'est par ici.

Pour le moment, les résultats sur RottenTomatoes sont mitigés, sans être catastrophiques. Par contre, pour les fans de comics, c'est souvent la douche froide. Et vous ? Qu'en avez-vous pensé ?

N'hésitez pas à nous donner votre avis et à l'ajouter à la fiche du film :)