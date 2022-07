[Zap' MDCU] Sorties du 06/07/2022: Batman

Nouveau numéro de la rubrique MDCU consacrée aux sorties VO hebdomadaires !

C'est parti pour les sorties du 6 juillet! Chez DC Comics, on se lance dans le run de Chip Zdarsky sur Batman, on poursuit Dark Crisis et on teste le prélude au film Black Adam . Chez Image, on poursuit la lecture de Saga qui termine son arc de retour et the Closet. Chez Marvel, on continue de suivre the Amazing Spider-Man et Carnage.

Vous pouvez toujours participer à cette rubrique, il vous suffit pour ça de laisser vos critiques sur les fiches des numéros, que vous trouverez listées chaque semaine dans le calendrier des sorties VO. Elles apparaitront ensuite dans les numéros du Zap à la vue de tous.

LES GROSSES SORTIES





(1) The Closet #2 Ecrit par James Tynion IV Dessiné par Gavin Fullerton Couverture de Gavin Fullerton





(1) A Wild Hunt Ecrit par Ram V Dessiné par Francseco Manna Couverture de David Nakayama

ALL-NEW, ALL-DIFFERENT MARVEL





(1) The Amazing Spider-Man #5 Ecrit par Zeb Wells Dessiné par John Romita Jr & Scott Hanna Couverture de John romita Jr

DC, TON UNIVERS IMPITOYABLE

LES GRANDS DE L'INDé