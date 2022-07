Shadowman par Garth Ennis en financement participatif sur Ulule

Comme annoncée dans son programme pour la fin de l'année, ce nouveau financement participatif va concerner un nouveau titre Shadowman. Un volume particulier, car il contient la réinvention du personnage écrite par Garth Ennis, connu pour son travail sur The Boys et le Punisher. Cette nouvelle version avait eu lieu à l'occasion du rachat de Valiant Comics par le studio de jeux vidéo Acclaim Entertainment où l’univers Valiant subit un premier reboot. Cette version a d’ailleurs aussi inspiré un jeu vidéo qui a connu un remaster en 2021.

Il est facile de tuer lorsque son âme est morte.

Jack Boniface est mort hier. Le terrible Tommy Lee Bones et sa bande sont sortis du Monde des Morts pour s’occuper des âmes de le Nouvelle Orléans... et ils ont commencé par Shadowman ! Désormais, la ville a besoin d’un nouveau protecteur, quelqu’un aux mains fermes et aux nerfs d’acier pour renvoyer les morts dans l’au-delà. Mais lorsque le loa qui hantait Jack se trouve Zero, un tueur impitoyable de la mafia comme nouvel hôte, quel héros peut bien devenir le nouveau Shadowman ?

En plus des 4 numéros écrits par Garth Ennis, on retrouvera aussi la mini-série DeadSide écrite par Paul Jenkins (Hellblazer). Les deux titres sont dessinés par le même artiste Ashley Wood (Hellspawn).

Comme d'habitude, la campagne offre la possibilité de recevoir plusieurs contreparties. Sois des packs pour obtenir les autres séries de Shadowman ou des récits oldies de l’univers Valiant. En plus les habituels goodies (Marques-pages, prints). Aussi depuis leur communiqué sur leur situation face à la crise du papier, seulement 250 exemplaires seront réservés aux contributeurices Ulule. À noter qu'à l'heure où j'écris ces lignes, le projet est déjà financé à 48%, et qu'il vous reste 45 jours pour participer à la campagne.

Pour toutes les informations du projet et les contreparties, ainsi que plus de détails sur la sortie, nous vous renvoyons sur la page du projet.