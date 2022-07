[Zap' MDCU] Sorties du 29/06/2022: Seven Secrets

Nouveau numéro de la rubrique MDCU consacrée aux sorties VO hebdomadaires !

C'est parti pour les sorties du 29 juin! Chez Boom Studios, c'est la fin de Seven Secrets et le one-shot Power Rangers: Countdown to Ruin qui ont retenu notre attention. Chez DC Comics, on a été voir la conclusion de Batman/Catwoman et on poursuit la lecture d'Action Comics et Deathstroke Inc. Chez Marvel, on s'intéresse à X-Men Red. Chez IDW, on a lu la suite de Teenage Mutant Ninja Turltes.

Vous pouvez toujours participer à cette rubrique, il vous suffit pour ça de laisser vos critiques sur les fiches des numéros, que vous trouverez listées chaque semaine dans le calendrier des sorties VO. Elles apparaitront ensuite dans les numéros du Zap à la vue de tous.

LES GROSSES SORTIES





(1) Three Short Stories About Death Ecrit par Al Ewing Dessiné par Juann Cabal, Andres Genolet, Michael Sta Maria Couverture de Russel Dauterman Ecrit par Al Ewing Dessiné par Juann Cabal, Andres Genolet, Michael Sta Maria Couverture de Russel Dauterman

DC, TON UNIVERS IMPITOYABLE





(1) Year One Part 1 Ecrit par Ed Brisson Dessiné par Dexter Soy Couverture de Mikel Janin Ecrit par Ed Brisson Dessiné par Dexter Soy Couverture de Mikel Janin





(1) Book 12: O Holy Night Ecrit par Tom Taylor Dessiné par Clay Mann Couverture de Clay Mann Ecrit par Tom Taylor Dessiné par Clay Mann Couverture de Clay Mann

LES GRANDS DE L'INDé





(1) Seven Secrets #18 Ecrit par Tom Taylor Dessiné par Daniele Di Nicuolo Couverture de Daniele Di Nicuolo Ecrit par Tom Taylor Dessiné par Daniele Di Nicuolo Couverture de Daniele Di Nicuolo